В Югре коронавирусом заразились еще 223 человека

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) было подтверждено 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе. Всего с начала пандемии в ХМАО зафиксировано 45 029 случаев заболевания COVID-19, при этом 41 360 человек уже выздоровели.

За сутки в Югре подтверждено еще четыре летальных случая от COVID-19. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 616 человек. Среди госпитализированных больных 103 человека находятся в тяжелом состоянии, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Больше всего человек заразились в Сургуте — 36. В Нижневартовске COVID-19 подтвердился у 23 пациентов, в Ханты-Мансийске — у 17, в Мегионе — у 15. На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 15 человек болезнь протекает бессимптомно.