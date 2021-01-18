При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли три человека

В Ачинске при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли три человека, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России. По данным спасательного ведомства, возгорание произошло в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме. К моменту приезда первых пожарных расчетов горела веранда и одна из квартир. Общая площадь пожара составила около 60 кв. м. Звеном газозащитной службы были обнаружены тела трех погибших.

В МЧС считают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Ранее, 3 января, в Минусинске в результате пожара в жилом доме также погибли три человека — 55-летняя хозяйка, ее 72-летний муж, а также их гость. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Илья Николаев