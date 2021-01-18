Новосибирская область выходит на третий уровень снятия ограничений В регионе отмечается снижение темпов заболеваемости COVID-19

В Новосибирской области отмечается снижение темпов заболеваемости коронавирусом. Регион выходит на третий уровень, когда ограничения уже снимаются, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, за неделю в области зарегистрировано 985 случаев заражения COVID-19, что меньше, чем на предыдущей неделе. «Мы не видим всплеска повышенной заболеваемости. Среднесуточный прирост — 0,5%. Мы вышли на третий уровень, когда ограничения практически уже снимаются»,— отметил господин Щербатов.

Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в область поступило дополнительно более 4 тыс. доз вакцины от COVID-19. Привились 2 119 человек.

«С сегодняшнего дня мы добавили 10 медучреждений, где проходит вакцинация, и их стало 33. До конца недели увеличим количество пунктов вакцинации до 57»,— уточнил господин Хальзов.

В декабре в регионе началась масштабная вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививки ставили медработникам, волонтерам и сотрудникам соцсфер. С 18 января в стране стартовала массовая прививочная кампания от коронавируса.

Подробнее о том, как в сибирских регионах разворачивается вакцинация, — в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Артем Шпек