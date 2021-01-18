Минздрав Новосибирской области рассказал о состоянии пострадавшей в пожаре семьи

Один ребенок, пострадавший в пожаре в Карасукском районе, выписан с положительной динамикой. Остальные четверо детей и их мать проходят лечение в областной клинической больнице, сообщил сегодня министр здравоохранения Константин Хальзов.

Инцидент произошел 12 января в 23:10 местного времени. Загорелась веранда частного жилого дома в селе Михайловка. Пожар ликвидировали за час. Губернатор области поручил региональным минЖКХ и минтруда разобраться в причинах произошедшего. Пострадавших эвакуировали в областную клиническую больницу.

Карасукский межрайонный следственный отдел управления СКР по Новосибирской области проводит проверку.

Как отметил заместитель губернатора региона Сергей Семка, предварительная причина пожара — короткое замыкание. Пострадавшие эвакуировались самостоятельно, но при этом женщина и дети надышались угарным газом. По словам главы Карасукского района Александра Гофмана, семье предложили двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме.

Артем Шпек