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СКА вновь проиграл ЦСКА в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях потерпел поражение от московского ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Единственная шайба в ворота московского клуба оказалась на счету нападающего петербуржцев Эмиля Галимова.

Поражение от ЦСКА стало для армейцев Петербурга уже пятым в последних шести матчах.

Следующую игру СКА проведет во вторник, 19 января, против екатеринбургского «Автомобилиста».

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