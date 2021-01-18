СКА вновь проиграл ЦСКА в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях потерпел поражение от московского ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Единственная шайба в ворота московского клуба оказалась на счету нападающего петербуржцев Эмиля Галимова.

Гола Галимова не хватило для победы в Москве.

Сегодня уступаем в армейском дерби, но основные события сезона впереди.#ЦСКСКА pic.twitter.com/aIQAKXUB0m — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 17, 2021

Поражение от ЦСКА стало для армейцев Петербурга уже пятым в последних шести матчах.

Следующую игру СКА проведет во вторник, 19 января, против екатеринбургского «Автомобилиста».