Как в России добивались экономии энергии

Закон об энергоэффективности был принят в 2009 году, он устанавливал цель снижения энергоемкости российского ВВП на 40% к 2020 году. С 2015 года бюджетная поддержка проектов энергоэффективности была свернута (см. “Ъ” от 19 декабря 2014 года), а средства — перенаправлены на развитие футбольной инфраструктуры к чемпионату мира и поддержку моногородов. К 2017 году власти признали, что цель не будет достигнута, одновременно Минэкономики (получившее полномочия по регулированию энергоэффективности от Минэнерго) разработало первую версию комплексного плана дальнейшего ее повышения. В декабре 2019 года ведомство признало, что «за прошедшие десять лет энергоемкость ВВП снизилась всего на 9%, а в последние четыре года не снижается» (см. “Ъ” от 15 января 2020 года). В августе 2020 года Минэкономики направило новую версию плана (см. “Ъ” от 11 августа) в правительство, установив новую цель по снижению энергоемкости на 2030 год — 35% от уровня 2017 года (или около 42% от 2009 года).

Ангелина Давыдова