Какова ситуация с платежами за передачу энергии

Улучшились выплаты и в электросетевом комплексе. По последним данным за 11 месяцев 2020 года, уровень расчетов гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний за услуги по передаче электроэнергии вырос на 0,2%, до 98,8%. При этом задолженность, по данным энергосбытовых компаний, с начала года выросла на 12,3 млрд руб. и составила 106,3 млрд руб., рассказали “Ъ” в «Совете рынка». Там добавили, что уровень расчетов сетевых компаний за потери увеличился на 1,6%, до 96,6%, суммарная задолженность достигла 63 млрд руб.

Полина Смертина