ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Авангард» 4:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл в Екатеринбурге омский «Авангард» в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

«Гости вышли вперед под конец первого периода, но после перерыва Питер Холланд сравнял счет. Третий период получился особенно удачным для нашей команды. Сначала Александр Протапович вывел хозяев вперед, затем Анатолий Голышев забросил третью шайбу. И, наконец, на последней минуте Корбиниан Хольцер от своего борта точным броском через все поле отправил шайбу в пустые ворота, забив свой первый гол в КХЛ»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 19 января со СКА (Санкт-Петербург).