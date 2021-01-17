«Локомотив» крупно проиграл «Трактору» в матче КХЛ

17 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче встречался с челябинским «Трактором». Игра в Челябинске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда.

Первые два игровых отрезка завершились с полным преимуществом челябинских хоккеистов. «Трактор» забросил три безответных шайбы. Отличились Вячеслав Основин, Томаш Гика и Лоуренс Пилут. В заключительном периоде Даниил Ильин забросил в ворота четвертую шайбу.

Это второй матч команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В первой встрече сильнее были железнодорожники. Игра в Ярославле 13 сентября 2020 года закончилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославская команда снова проведет на выезде. 19 января «Локомотив» в Магнитогорске встречается с «Металлургом».

Антон Антонов