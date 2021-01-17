Электроснабжение в Анапе восстановлено

«Россети Кубань» восстановили энергоснабжение в Анапе. В настоящее время они отрабатывают отдельные заявки от потребителей по распределительной сети.

Как сообщили в энергосбытовой компании, причиной технарушений на линиях электропередачи в распределительной сети стал сильный ветер до 29 м/с в причерноморской зоне и сильный мокрый снег. Всего в восстановлении электроснабжения было задействовано 20 специалистов в составе 5 бригады, а также 10 единиц техники, в том числе специальной.

На территории Краснодарского края продолжают действовать экстренные предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях. Бригады всех филиалов компании «Россети Кубань» находятся в режиме повышенной готовности и осуществляют постоянный контроль за работой энергообъектов Кубани и Адыгеи.

Василий Хитрых