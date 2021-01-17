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Швейцарцы могут запретить правительству вводить локдаун во время пандемии

Жителям Швейцарии предстоит решить, насколько широкими могут быть полномочия властей во время пандемии. Как сообщает The Wall Street Journal, этим летом в стране должен пройти референдум о праве правительства страны вводить локдаун и прочие ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.

Поводом для выноса этого вопроса на общенародное голосование стало решение швейцарских властей закрыть все бары, рестораны, точки проведения досуга и магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Правительство Швейцарии не вводило жестких ограничений до середины декабря прошлого года. Однако резкий рост числа инфицированных COVID-19 вынудил власти принять решительные меры. Решение ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны бизнеса, особенно владельцев горнолыжных курортов, которые были вынуждены закрыться в самый разгар зимнего сезона. Кроме того, опрос Sotomo Research Institute показал, что 55% жителей страны считают введение ограничительных мер покушением на их личную свободу.

Согласно швейцарскому законодательству, для вынесения вопроса на референдум необходимо создать петицию и собрать 50 тыс. подписей. Петиция об ограничении полномочий властей в случае пандемии собрала около 86 тыс. подписей. Референдум может пройти в июне этого года.

Кирилл Сарханянц


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