«Парма» разгромила «Енисей» перед еврокубком

БК «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях разгромил красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счетом 86:52 (14:18, 26:20, 24:5, 22:9) в пользу пермских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пармы» Эйгирдас Жукаускас, на счету которого 17 очков и 7 подборов. У «Енисея» 16 очков набрал защитник Михаил Кулагин.

«Парма», сумевшая прервать серию из четырех поражений, по-прежнему занимает 9-е место в таблице. «Енисей», проигравший 10 матчей из 11, располагается на последней, 13-й строчке.

Следующий матч «Парма» проведёт 26 января. Пермяки во второй раз в своей истории выступят в еврокубке. Матч с белорусским «Борисфеном» в рамках Кубка ФИБА Европа пройдет в Голландии как и остальные матчи пула.