В Анапе более 500 домов остались без электричества

Из-за сильного ветра и снегопада в Анапе произошла авария на высоковольной линии электропередачи. Частично остались без электричества хутор Песчаный, село Супсех, поселки Гай-Кодзор и Бужор. Без света остались 500 частых домов. Как сообщили в краевой администрации, социально значимые объекты авария не затронула.

Восстановительные работы проводит ПАО «Россети Кубань». На объекте задействованы четыре аварийные бригады в составе 12 человек и четыре единицы техники. В Анапе объявлено экстренное предупреждение по снегопаду.

Василий Хитрых