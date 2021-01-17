На трассе М-4 «Дон» на Кубани открыли пункты обогрева

В Краснодарском крае на федеральной трассе М-4 «Дон» открыли пункты обогрева с горячим питанием на случай, если автомагистраль встанет. Об этом на оперативном штабе по ликвидации последствий обильного снегопада сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

«На уборке улиц, тротуаров и остановок Краснодара сейчас работает 81 единица техники. Кроме того, более 600 человек задействовано в уборке тротуаров. Выделяем дополнительную технику для контроля ситуации внутри кварталов и дворов, чтобы максимально усилить работу управляющих компаний. Видим, что людей пока недостаточно, будем проводить усиление», - пишет градоначальник в Telegram.

Работу всех оперативных служб поручено координировать первому заместителю главы кубанской столицы Евгению Наумову. Предварительные итоги будут подведены на оперативномштабе в 18:00.

Дмитрий Михеенко