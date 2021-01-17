МЧС рассылает ярославцам сообщения о морозах до минус 31 градуса

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об усилении морозов на территории региона. В смс-сообщениях жителям региона спасатели предупреждают, что в ночь с 17 на 18 января в Ярославской области ожидается понижении температуры воздуха до минус 31 градуса. В связи с сильными морозами МЧС просит жителей региона проявлять внимательность и осторожность.

Из-за сильных холодов в МЧС прогнозируют увеличение вероятности возникновения ЧС, вызванных ростом числа пожаров в жилом секторе, а также на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения. Также чрезвычайные ситуации могут быть вызваны нарушениями в работе систем электроэнергетики в связи с ростом нагрузки и из-за неисправности печного, газового или электрического оборудования. Возможны аварии, вызванные нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Прогнозируются нарушения в работе транспорта. МЧС предупреждает о возможном увеличении случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.

Антон Антонов