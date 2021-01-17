Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, какими будут совместные коллекции H&M с Симон Роша и Вирджил Абло с Nike, а также с каким аниме-персонажем отлично сочетается фирменный паттерн Gucci.

H&M и Симон Роша, Вирджил Абло и Nike, Gucci и, неожиданно, Дораэмон — сегодня о самых интересных коллаборациях-2021.

H&M в этом году представит совместную коллекцию с ирландским дизайнером Симон Роша. Помимо мужской и женской одежды, в нее войдет детская линейка, а также аксессуары и косметика. Обещают много цветочных принтов, рюш, жемчуга и бисера.

Для фанатов кроссовок новинку готовят бренды SUPREME и Jordan Brand. Модель будет выполнена в трех цветах — красном, оранжевом и голубом — и покрыта золотыми звездами. Еще один релиз ожидается от Off-White и Nike. Изображения кроссовок ранее появились в интернете. Правда, сначала в «замыленном» варианте. Бренды пошли нетривиальным путем и покрыли фотографии пикселями для пущей интриги.

А самую милую коллаборацию уже на следующей неделе можно будет найти в магазинах Gucci. Итальянский бренд покрыл свою одежду изображениями популярного аниме-персонажа Дораэмона. Его синее лицо, как оказалось, отлично сочетается с фирменным паттерном марки.