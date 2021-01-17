Энергетики устраняют вызванные метелью и ветром локальные нарушения на электросетях

Метель накрыла сегодня практически все районы Краснодарского края и Республики Адыгея. Оперативные бригады «Россети Кубань» продолжают работать в режиме повышенной готовности и осуществляют постоянный контроль за работой объектов электросетевого комплекса.

Серьезных нарушении в работе электросетевого комплекса нет. Энергетики отрабатывают отдельные заявки бытовых потребителей по распределительной сети в Славянском, Юго-западном и Краснодарском энергорайонах. Локальные технарушения вызваны сильными ветровыми нагрузками и обильным снегом.

В филиалах компании в полной готовностинаходятся 1 800 чел. производственного персоналаи 715 ед. спецтехники в составе 392 бригад «Россети Кубань». Передвижные дизель-генераторные установки в количестве более 100 штук готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 17-18 января в Краснодарском крае и Республике Адыгея прогнозируются продолжительные осадки и сильная метель, на Черноморском побережье — северо-восточныйветердо 23 м/с, врайоне Новороссийска — до 27 м/c.

Сообщить о нарушениях элекроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

Дмитрий Михеенко