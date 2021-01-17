В Туве произошло обрушение в одной из шахт Тоджинского района

Обрушение выработки произошло в одной из шахт на территории Тоджинского района Республики Тыва, сообщает региональное управление ГО и ЧС. Речь идет о предприятии ООО «Лунсин». На участке, где произошло обрушение находились трое человек, один из которых погиб. Тело рабочего было извлечено из-под завалов спасателями. Всего эвакуировано 42 человека.

По факту обрушения в шахте правоохранителями организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оксана Павлова