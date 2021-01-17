Коронавирус в Ярославской области: умер мужчина и еще 190 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошла еще одна смерть от коронавируса. Скончался мужчина 1936 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 169 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 17 января, в регионе официально подтверждено 25510 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 23945 человек выздоровели. 256 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 1776 человек, из них 794 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 982 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12601 человек. На втором месте Рыбинск — 3418 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1439 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 147 и 125 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2800 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7881 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов