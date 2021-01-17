Аэропорт Краснодара закрыли до 21:00

Сегодня, 17 января, в связи с не прекращающемся сильными осадками, аэропорт Краснодар закрыл аэродром на прилет и вылет до 21:00. Всего задержано 13 рейсов. Два рейса отменены. Речь идет об авиакомпаниях «Аэрофлот» в Шереметьево и «Россия» - в Пулково. Один рейс, следовавший из Новосибирска, сел на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

По данным пресс-службы аэровокзала, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, шторм и ледяной дождь до 18:00. Выпадение осадков прогнозируется до конца суток.

Василий Хитрых