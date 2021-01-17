В аэропорту Краснодара задержано 11 рейсов

По состоянию на воскресенье, 17 января, в аэропорту Краснодара ограничен прием воздушных судов. Ориентировочно ограничение продлится до 17:30 в связи с продолжающимся сильным снегом и необходимостью расчистки аэродрома.

На данный момент задержано 11 рейсов. Это авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург, ЮТ 576 АК «ЮТэйр» во Внуково, С7 2072 АК «S7» в Домодедово, ФВ 6316 АК «Россия» во Внуково, А4 303 АК «Азимут» в Пулково, А4 371 АК «Азимут» Волгоград, через Мин.Воды, А4 339 АК «Азимут» в Астрахань, АК «Аэрофлот» в Шереметьево, У6 110 АК «Уральские авиалинии» в Домодедово, С7 2074 АК «S7» в Домодедово и А4 305 АК «Азимут» в Симферополь.

Отменен 1 рейс - СУ 1273 АК «Аэрофлот» в Шереметьево. Пассажиры будут переоформлены на борт СУ 1103 и СУ1107. «Скопления людей в терминале нет», - прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

Василий Хитрых