На Ямале еще 113 человек заболели коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за прошедшие сутки зарегистрировали 113 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу заболевания. На 17 января, общее число инфицированных в округе составляет 34 403 человек. Из них свыше 27 тыс. пациентов уже выздоровели, 363 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 23 586 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 568 209 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 65 566 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до 1 марта. Так, в регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Жители Ямала, после возращения в регион из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней, обязаны предоставить работодателю отрицательный результат теста на коронавирус. В случае его отсутствия работнику может быть предоставлен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.