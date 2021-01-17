В Тюменской области подтвердили 163 новых случая COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 163 человек, сообщает информационной центр по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе выявлено 26 066 случая заражения COVID-19, более 24 тыс. человек уже выздоровели, 229 пациент скончался.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны. При этом проведение богослужений в помещениях и на территории религиозных организаций, а также в иных специально предназначенных местах не запрещено. Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 23 586 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 568 209 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 65 566 человек скончались.