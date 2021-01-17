«Авениде» не удалось обжаловать решение суда об изъятии участков в центре Перми

ООО «Авенида» не удалось обжаловать в апелляции судебное решение об изъятии трех земельных участков по ул. Осинской в краевую собственность. Об этом сообщается в материалах дела на сайте арбитража. С иском об изъятии арендуемых «Авенидой» участков на ул. Осинская, 1а, ул. Окулова, 11, и в квартале №5 в суд в обратилось региональное минимущества. На этой территории общей площадью около 17 тыс. кв. м краевые власти 3 года назад планировали построить новую сцену оперного театра. 2 сентября 2020 года арбитраж постановил изъять площадку у компании.

Решением суда краевые власти должны были выплатить ООО «Авенида» 32,8 млн руб. выкупа за изымаемые площадки и за недострой, размещенный там. Не согласившись с этим решением, «Авенида» в октябре 2020 года направило в суд апелляционную жалобу. Компания просила отменить решение в части стоимости выкупа и определить размер возмещения в соответствии с заключением повторной экспертизы. В апелляционной жалобе заявитель отмечал, что ООО «Авенида» признано банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного производства, однако арбитраж отказался оставить иск без рассмотрения. В минимущества с жалобой «Авениды» были не согласны, в министерстве считают, что сумма возмещения за участки по ул. Осинской является обоснованной.

Суд заявил, что несогласие ответчика с размером выкупа за изымаемое имущество не является основанием для назначения повторной экспертизы. Доводы заявителя апелляционный суд отклонил и постановил оставить решение арбитража без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Напомним, в 2013 году «Авенида» приобрела у компании «Проспект» право аренды участка в квартале №5 (площадь 1,7 га, ограничен улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской). Здесь, на ул. Окулова, 11, организация анонсировала строительство жилого дома с музеем Пастернака и подземной стоянкой. Планы не были реализованы, а потом этот участок понадобился краевым властям. С мая 2020 года ООО «Авенида» находится в процедуре конкурсного производства. Иск об изъятии земель в краевую собственность региональное минимущество подало в арбитраж летом 2019 года.