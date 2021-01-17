Ярославский БК «Буревестник» крупно проиграл «Уралмашу»

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 16 января в выездном матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 с крупным счетом проиграл лидеру чемпионата, команде «Уралмаш» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 97:54 в пользу уральского клуба.

«Буревестник» после 13 матчей набрал 19 очков и занимает 10 строчку в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославский клуб в шести играх одержал победы и в семи – уступил.

Следующим матч «Буревестник» снова проводит на выезде. 19 января ярославцы встречаются с командой «Темп» из города Ревды Свердловской области.

Антон Антонов