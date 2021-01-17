В Алтайском крае МЧС предупредило об ухудшении погодных условий

Управлением МЧС по Алтайском краю сообщило о неблагоприятных погодных условиях 17 января. По данным ведомства, ожидаются метели, усиление вера до 17 м в секунду, местами с порывами до 20 м. Температура воздуха ночью - от -9 до -14 градусов, по востоку до -20 градусов, при этом днем она составит от -1 до -6 градусов, местами по югу +1,+6 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 18 января, в регионе в предгорьях температура воздуха составит +5 градусов, порывы ветра местами ожидаются о 18 м в секунду.

По данным управления МЧС, руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб рекомендовано держать под постоянным контролем ситуацию на подведомственных территориях.

Анна Егорова