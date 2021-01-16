Ярославским керлингистам вручили награды федерального уровня

В Заволжском районе Ярославля в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе «Арена-76» проходят чемпионат и первенство региона по керлингу, 16 января на соревнованиях побывали губернатор Дмитрий Миронов и находящиеся в Ярославле министр спорта России Олег Матыцин, помощник президента России Игорь Левитин и депутат Госдумы, президент общероссийской общественной организации «Федерация керлинга России» Дмитрий Свищев.

По словам министра спорта РФ, в стране только в 11 городах, в том числе в Ярославле, имеются стационарные ледовые дорожки профессионального уровня доя занятий керлингом.

«Прикоснуться к керлингу, благодаря усилиям руководства области, федерации и бизнес-партнера, могут девушки и юноши в Ярославле. От министерства спорта хочу выразить признательность правительству области, федерации за этот труд»,– отметил господин Мытицин.

В соревнованиях в Ярославле участвуют 20 команд, в основном сформированные из числа воспитанников ярославской школы олимпийского резерва №3. Сегодня ярославским керлингистам вручили грамоты и награды федерального и регионального уровня.

Дмитрий Миронов отметил, что для региона керлинг – новый вид спорта.

«Но участники этих турниров уже вошли в историю как первые ярославские керлингисты. Дорогие друзья, вам защищать честь региона на всероссийских и даже на международных соревнованиях. Оттачивайте мастерство, получайте новый опыт. Здоровья вам, удачи и хороших результатов»,– обратился губернатор к участникам соревнований.

Спорткомплекс «Арена-76» был построен в 2019 году по федеральной программе развития физкультуры и спорта и включен в реестр объектов Минспорта РФ. В комплексе две профессиональные дорожки для игры в керлинг, Комплекты камней, щеток, слайдеров и ледовая машина для подготовки площадки предоставлены области федерацией керлинга России. В СШОР №3 города Ярославля отделение керлинга открылось в 2019 году. Сейчас в школе занимается 70 керлингистов.

Антон Антонов