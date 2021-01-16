Татарстан намерен привлечь 28 млрд рублей на посевную кампанию

На проведение весенне-полевых работ в текущем году необходимо привлечь свыше 28 млрд руб., или около 9 тыс. руб. на 1 га посевов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на совещании в правительстве республики.

По его словам, средства необходимы на минеральные удобрения – 9 млрд руб. (из расчета 70 кг действующего вещества на га), семена – 3,5 млрд руб., средства защиты растений – 5 млрд руб., ГСМ и запчасти – около 10 млрд руб., зарплату на период посевной кампании – 2 млрд руб.

«Без финансовых вложений высоких результатов достичь невозможно. Традиционно посевную мы проводим, привлекая и заемные средства»,— сказал министр.

Кроме того между хозяйствами до конца апреля планируется распределить 3,4 млрд руб. бюджетных средств: на оказание несвязанной поддержки — 410 млн руб., на поддержку племенного животноводства — 200 млн руб., на возмещение части затрат на 1 кг молока - 823 млн руб., на техническую модернизацию — 1 млрд руб., на минеральные удобрения – 1 млрд руб.

По данным министра, валовая продукция сельского хозяйства в республике по итогам 2020 года составила 268,5 млрд руб., индекс производства — 104,4%.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"