В «Подолино» под Ярославлем начался этап Кубка мира по фристайлу

В Ярославской области 16 января начались соревнования второго этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Турнир проходит в спорткомплексе «Подолино». В церемонии открытия соревнований участвовали министр спорта России Олег Матыцин, помощник президента страны Игорь Левитин, губернатор Дмитрий Миронов и глава федерации фристайла России Алексей Курашов.

«Вместе с коллегами открыли второй этап Кубка Мира по фристайлу. 56 спортсменов из 10 стран сегодня и завтра демонстрируют свое мастерство на лыжном склоне.

На протяжении долгого времени мы тщательно готовились к этому событию. Из 10 спортсменов российской сборной — девять ярославцев. А наша область — опорный регион для развития фристайла. Уверен, что даже не смотря на холодную зиму, каждый сможет почувствовать тепло ярославских сердец»,— отметил господин Миронов.

16 января лыжные акробаты выступают в индивидуальном зачете. В настоящее время закончились квалификационные соревнования. Среди мужчин после квалификации лидирует представитель сборной России Максим Буров из Ярославской области. Среди женщин победила в квалификации канадская спортсменка Марион Тэну.

Вечером пройдут финальные прыжки в личном зачете. 17 января в «Подолино» состоятся командные соревнования. Турнир для предотвращения распространения коронавирусной инфекции проходит без зрителей.

В декабре 2020 года в Финляндии прошел первый этап Кубка мира. На нем ярославские спортсмены заняли три первых места среди мужчин. Победил Максим Буров, вторым стал Павел Кротов и третьим – Илья Буров. Среди женщин третьей стала Анастасия Прыткова.

Антон Антонов