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В Самарской области растет число новых зараженных COVID-19

В Самарской области за последние сутки выявили 287 новых заболевших COVID-19. Об этом в субботу, 16 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 36011. Умерли 742 человека, в том числе один пациент за последние 24 часа. Число новых зараженных COVID-19 растет в течение восьми дней.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов


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