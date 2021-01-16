В Самарской области растет число новых зараженных COVID-19

В Самарской области за последние сутки выявили 287 новых заболевших COVID-19. Об этом в субботу, 16 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 36011. Умерли 742 человека, в том числе один пациент за последние 24 часа. Число новых зараженных COVID-19 растет в течение восьми дней.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов