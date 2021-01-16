AFP: президент Гвинеи начал вакцинироваться «Спутником V»

Президент африканской Гвинеи Альфе Конде привился первой дозой вакцины от коронавируса. 82-летний президент вакцинируется российским препаратом «Спутник V», сообщил AFP источник, близкий к офису президента. По его словам, процедура была проведена в пятницу, 15 января.

Несколько других членов правительства, которые до сих пор не заразились вирусом, также были привиты за последние две недели, сообщил агентству представитель Национального агентства санитарной безопасности. Министру обороны Мохамеду Диане первому в стране был сделан укол вакцины «Спутник V» 30 декабря.

Гвинея получила 60 доз вакцины «Спутник V», и власти намерены сначала сделать прививку небольшому числу пожилых добровольцев, прежде чем принимать решение о продлении программы. «До конца первого квартала ожидается более 2,5 млн доз вакцины, что позволит нам привить достаточное количество людей, безусловно, тех, кто этого хочет»,— рассказал представитель агентства Сори Кейра, не уточнив, являются ли эти дозы исключительно российского препарата.

В Гвинее к настоящему времени зарегистрировано более 14 тыс. заразившихся и 81 случай смерти, связанный с новым коронавирусом. В это число вошел ряд политиков.