Основатель Petropavlovsk Масловский переведен в «Матросскую тишину»

Основатель и бывший гендиректор компании Petropavlovsk Павел Масловский переведен в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, сообщил «РИА Новости» зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Богдан Эберт. Господина Масловского обвиняют в хищении порядка 95 млн руб. По словам господина Эберта, «около двух недель он пробудет на карантине в одиночной камере».

В конце 2020 года Тверской суд Москвы отправил основателя Petropavlovsk под арест до 23 февраля.

«Мы посетили Павла Масловского. Его перевели из СИЗО-7 в следственный изолятор 99/1»,— рассказал правозащитник. По его словам, господин Масловский сдаст все необходимые анализы и поговорит с психологом. Богдан Эберт также сообщил, что Павел Масловский сейчас читает произведения Николая Гумилева, жалоб у него нет.

Господина Масловского обвиняют в хищении средств принадлежащего компании «Покровского рудника». Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисах «Покровского рудника» в Москве и Благовещенске. По версии следствия, в 2018 году была произведена сделка купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости. Компания не согласна с такой оценкой.

О деле читайте в публикации “Ъ” «День рождения золотопромышленника отметили арестом».