Скончался магнитогорский бизнесмен Сергей Тверской

В Магнитогорске умер 43-летний бизнесмен Сергей Тверской — владелец медицинского центра «Семейный доктор». Также он в разное время был генеральным директором проектной организации «Магнитогорскгражданпроект» и первым заместителем гендиректора компании «Магнитогорск гипромез». О смерти предпринимателя сообщили на странице «Семейного доктора» в социальной сети «ВКонтакте». Причина не уточняется, в тексте лишь сказано, что «болезнь забрала быстро и внезапно». В СМИ появилась информация, что господин Тверской болел коронавирусом.