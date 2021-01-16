Министр спорта РФ пообещал помочь построить в Ярославле летний комплекс для фристайла

В Ярославскую область с рабочим визитом прибыл министр спорта России Олег Матыцин, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что сегодня министр примет участие в церемонии открытия этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Турнир в спорткомплексе «Подолино» будет проходить 16 и 17 января.

Сегодня в здании правительства области состоялась двусторонняя встреча губернатора Дмитрия Миронова и Олега Матицина, во время которой обсуждались перспективные для региона направления совместной работы в области спорта.

В частности, губернатор попросил министра спорта оказать области содействие строительство в строительстве «Подолино» летнего спортивного комплекса для подготовки фристайлистов. В настоящее время такие комплексы существуют только за рубежом.

Также Дмитрий Миронов рассказал Олегу Матицину о том, что в области планируется строительство ледового комплекса в городе Тутаеве. Объект включен в федеральный проект «Спорт – норма жизни» на 2024 год. Так как регион уже подготовил полный пакет документов по строительству, губернатор обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность финансирования работ в более ранние сроки.

Олег Матыцин по итогам встречи сообщил, что сделает поручения по проработке данных проектов для оказания помощи в их реализации.

По словам министра спорта РФ, в Ярославской области успешно реализуются мероприятия по строительству и модернизации спортобъектов.

«У вас регулярно проходят соревнования мирового уровня, активно развивается не только профессиональный, но и массовый спорт. В столь непростое время вы проводите такое важное спортивное мероприятие, как этап Кубка мира по фристайлу. Надеюсь, что эта традиция будет продолжена. В вашем регионе профессионально подходят к вопросам развития физической культуры и спорта, и мы никогда не сомневаемся ни в сроках, на в качестве реализации проектов»,– отметил господин Матицин.

Антон Антонов