Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассуждает, зачем итальянский дом моды пошел на такой шаг во времена пандемии.

2021 год в мире большой моды начался неожиданно: итальянский дом Bottega Veneta удалил свои аккаунты во всех социальных сетях — Twitter, Facebook и Instagram, где в общей сложности у него было 2,5 млн подписчиков. Никаких официальных заявлений при этом не последовало, компания хранит молчание и тем самым вынуждает нас самих искать ответы.

В СМИ муссируется множество версий, от банального хакерского взлома до хитроумной и дальновидной стратегии топ-менеджмента. Кто-то считает экстравагантный шаг бренда чуть ли не самоубийством, а кто-то — дорогой к еще большему успеху. Многие в связи с этим вспомнили интервью, которое в декабре дал креативный директор марки Дэниел Ли. Тогда он заявил, что ему совершенно не по душе цифровые показы, и он не верит в их будущее.

Напомню, свои коллекции Bottega Veneta в прошлом году показывала в салонном формате для очень ограниченного круга лиц. Вполне вероятно, бренд решил пойти по пути сознательного ограничения, чтобы вернуться к суперэксклюзивности и получить выгодный флер таинственности. В таком случае продвигать новые вещи, видимо, будут сами ритейлеры. Куда менее вероятна теория о том, что марка просто готовится к перезапуску сетей. В любом случае поступок бренда выглядит крайне необычным во времена пандемии и карантина, когда другие игроки рынка, наоборот, все большую ставку делают на digital.