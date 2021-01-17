Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

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|Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Динамика за последний месяц
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Динамика за поседний месяц
|Город
|Январь 2021 года
|Декабрь 2020 года
|Январь 2020 года
|Январь 2021 года
|Декабрь 2020 года
|Январь 2020 года
|Москва
|38,2
|37,6
|36,6
|1,60%
|53,7
|52,5
|51,9
|2,30%
|Санкт-Петербург
|24,7
|24,5
|24,5
|0,80%
|37,4
|37,4
|37,6
|0,00%
|Екатеринбург
|19,3
|18,8
|18
|2,70%
|25,3
|25,8
|23
|-1,90%
|Новосибирск
|17,9
|17,8
|18
|0,60%
|24,2
|23,4
|24,7
|3,40%
|Казань
|17
|17
|16,3
|0,00%
|24
|24,2
|22,7
|-0,80%
|Красноярск
|15,9
|15,6
|14,8
|1,90%
|20,7
|20
|20,2
|3,50%
|Краснодар
|15,9
|15,3
|16
|3,90%
|26
|25,9
|23,7
|0,40%
|Нижний Новгород
|15,3
|15
|14,5
|2,00%
|23,4
|22,7
|21,9
|3,10%
|Ростов-на-Дону
|15,1
|15,2
|15,1
|–0,7%
|22,3
|22,1
|21,1
|0,90%
|Уфа
|14,7
|14,5
|14,7
|1,40%
|20,8
|20,2
|19,8
|3,00%
|Самара
|13,8
|13,8
|14,4
|0,00%
|18,3
|18,8
|20,1
|–2,7%
|Пермь
|13,8
|13,2
|12,7
|4,50%
|18,9
|19,1
|20,2
|–1%
|Волгоград
|13,5
|13,3
|12,4
|1,50%
|20
|19,3
|14,2
|3,60%
|Воронеж
|13,4
|13
|12,9
|3,10%
|17,5
|16,9
|19,6
|3,60%
|Омск
|13,4
|14
|11,8
|–4,3%
|19,3
|18,7
|16,3
|3,20%
|Челябинск
|11,5
|11,2
|11,3
|2,70%
|14,6
|14,4
|14,9
|1,40%