Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика за последний месяц Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика за поседний месяц Город Январь 2021 года Декабрь 2020 года Январь 2020 года Январь 2021 года Декабрь 2020 года Январь 2020 года Москва 38,2 37,6 36,6 1,60% 53,7 52,5 51,9 2,30% Санкт-Петербург 24,7 24,5 24,5 0,80% 37,4 37,4 37,6 0,00% Екатеринбург 19,3 18,8 18 2,70% 25,3 25,8 23 -1,90% Новосибирск 17,9 17,8 18 0,60% 24,2 23,4 24,7 3,40% Казань 17 17 16,3 0,00% 24 24,2 22,7 -0,80% Красноярск 15,9 15,6 14,8 1,90% 20,7 20 20,2 3,50% Краснодар 15,9 15,3 16 3,90% 26 25,9 23,7 0,40% Нижний Новгород 15,3 15 14,5 2,00% 23,4 22,7 21,9 3,10% Ростов-на-Дону 15,1 15,2 15,1 –0,7% 22,3 22,1 21,1 0,90% Уфа 14,7 14,5 14,7 1,40% 20,8 20,2 19,8 3,00% Самара 13,8 13,8 14,4 0,00% 18,3 18,8 20,1 –2,7% Пермь 13,8 13,2 12,7 4,50% 18,9 19,1 20,2 –1% Волгоград 13,5 13,3 12,4 1,50% 20 19,3 14,2 3,60% Воронеж 13,4 13 12,9 3,10% 17,5 16,9 19,6 3,60% Омск 13,4 14 11,8 –4,3% 19,3 18,7 16,3 3,20% Челябинск 11,5 11,2 11,3 2,70% 14,6 14,4 14,9 1,40%