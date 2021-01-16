Полиция опрашивает участников и очевидцев инцидента у администрации Александровска

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, полиция начала опрашивать участников и очевидцев инцидента у здания администрации Александровского муниципального округа. В частности, как сообщают источники, знакомые с ситуацией в муниципалитете, сотрудники полиции опросили местного жителя Игоря Мачихина, снимавшего инцидент на видео и транслировавшего запись в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 14 января у здания администрации произошла потасовка: местные жители и охрана не пускали депутатов думы муниципального округа в здание на внеочередное заседание. Поэтому думцы были вынуждены провести заседание на улице. По версии депутатов, решение не пускать депутатов в администрацию принял и.о. главы Александровского района Александр Шицын. Он был назначен исполняющим обязанности на время отсутствия главы района Светланы Богатыревой.

Думцы обратились с заявлением в полицию, где заявили о том, что Александр Шицын, Светлана Богатырева и экс-спикер думы Марина Зимина препятствуют работе представительного органа местного самоуправления. Также депутаты утверждают, что представили документы, подтверждающие законность назначения внеочередного заседания на 14 января. Сам Александр Шицын заявлял “Ъ-Прикамье”, что заседания думы на 14 января запланировано не было.