В Свердловской области ограничили движение автобусов из Красноуфимска в Башкирию

В Свердловской области временно ограничили движение междугородних автобусов из Красноуфимска до республики Башкортостан из-за образования снежного наката и рыхлого снега на части трассы Ачит-Месягутово, сообщили в пресс-службе ГИДББ по Свердловской области. Открыть движение автобусов планируют в 16.00 16 января после устранения недостатков, связанных с содержанием дороги.

В данный момент сотрудники ГИБДД также обследуют другие дороги области на предмет недостатков, угрожающих жизни и здоровью участников движения. В случае их обнаружения данные участки дороги будут также перекрыты.