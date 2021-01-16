Коронавирус в Ярославской области: еще 190 человек заболели и скончались три женщины

В Ярославской области за последние сутки произошло еще три смерти от коронавируса. Скончались женщины 1947, 1951 и 1968 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 171 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по сведениям на 16 января, в регионе официально подтвержден 25320 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 23776 человек выздоровели. 255 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1777 человек, из них 810 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 967 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12505 человек. На втором месте Рыбинск — 3397 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1433 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 147 и 125 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на COVID-19. На карантине находится 7876 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов