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Из-за снегопада в Удмуртии ГИБДД вывела дополнительные экипажи для организации движения

В Удмуртии из-за ухудшения погодных условий, вызванных обильным снегопадом, Госавтоинспекцией принято решение о выводе дополнительных экипажей для организации движения, помощи участникам дорожного движения, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники, сообщают в ГИБДД Удмуртии.

Водителей просят быть предельно внимательными на дороге: максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии.

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