Еще 168 тюменцев заразились коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки подтверждено 168 новых случаев COVID-19, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. Так, на 16 января в регионе зарегистрировано 25 903 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии более 24 тыс. пациентов уже выздоровели, 226 человек скончался.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны. При этом проведение богослужений в помещениях и на территории религиозных организаций, а также в иных специально предназначенных местах не запрещено. Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 24 092 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 544 623 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 65 085 человек скончались.