На Ямале COVID-19 диагностировали еще у 112 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 34 290 человек, более 27 тыс. пациентов уже вылечились, 362 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 24 092 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 544 623 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 65 085 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до 1 марта. Так, в регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Жители Ямала, после возращения в регион из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней, обязаны предоставить работодателю отрицательный результат теста на коронавирус. В случае его отсутствия работнику может быть предоставлен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.