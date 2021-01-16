В Свердловской области 397 новых заразившихся COVID-19, 17 человек скончались

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 397 новых случаев коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал“. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 64 807 случаев заражения COVID-19, 57 235 человек уже выздоровели. Кроме того, за сутки скончались еще 17 свердловчан. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 1 788 летальных случаев от COVID-19.

В регионе четвертый день подряд увеличиваются показатели суточного прироста больных коронавирусом. За последний месяц наименьшее число инфицированных было зарегистрировано 12 января, когда заразился 361 человек. 14 и 15 января диагноз подтвердился у 383 и 392 человек соответственно.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19.