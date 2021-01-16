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Курганский аэропорт назовут в честь Гавриила Илизарова

В Курганской области завершилось голосование по выбору имени для аэропорта регионального центра. Как сообщают в областной общественной палате, по итогам финального голосования больше голосов было отдано за хирурга-ортопеда, академика РАН Гавриила Илизарова. Ему отдали предпочтение 4424 человека. Результаты голосования переданы в правительство области для официального закрепления имени за аэропортом.

Предыдущий этап голосования не выявил явного победителя. Тогда было три лидера — кроме Гавриила Илизарова, в списке оказались также первый директор аэропорта Анатолий Чернявский и летчик-ас, первый дважды герой Советского Союза Григорий Кравченко.

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