Обвиняемый по делу о хищении средств на строительство зоопарка пожаловался на следствие

26 января Пермский краевой суд рассмотрит жалобу на решение Свердловского райсуда, касающуюся обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве при строительстве зоопарка Виталия Габова. Ранее суд первой инстанции не удовлетворил жалобу его защитника Александра Кичева, в которой адвокат в интересах обвиняемого пытался оспорить действия следователя. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в Свердловском районном суде, речь шла о попытке обжаловать постановления следователя об отводе защитника господина Габова. Теперь этот вопрос будет рассмотрен в апелляционной инстанции 26 января.

Напомним, ведущий инженер управления касптроительства по Пермскому краю Виталий Габов был задержан в сентябре прошлого года, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Господин Габов обвиняется в совершении преступления. Предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

Само уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в августе 2019 года В декабре того же года был задержан куратор строительства от генподрядчика — АО «РЖДСтрой» Илья Козырев. Решением суда он был отправлен в СИЗО и дал признательные показания. В частности, господин Козырев изобличил бывшего начальника управления капстроительства Пермского края Дмитрия Левинского. Ему также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А в июле 2020 года суд заочно арестовал директора компании-субподрядчика — ООО «Фирма „СТУЗ“», который был объявлен в розыск. Сумма нанесенного ущерба оценивается предварительно в 600 млн руб.