В Югре зафиксировали 221 новый случай COVID-19, семь пациентов скончались

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки выявлен 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в окружном оперативном штабе. С начала пандемии в регионе зафиксировано 44 580 случаев COVID-19, при этом 40 877 югорчан уже выздоровели.

За сутки в Югре зарегистрировано семь летальных случаев от COVID-19, за все время скончались 609 человек. Состояние 100 пациентов оценивается как тяжелое, 62 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство заболевших зафиксировано в Сургуте, где за сутки заразились 29 человек. В Ханты-Мансийске коронавирус выявили у 25 человек, в Нефтеюганске — у 21. В Нягани COVID-19 зафиксировали у 20 пациентов, в Нижневартовске — у 18 человек. На момент выявления 165 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 52 пациентов диагностирована пневмония, четыре заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.