Пермскую арт-резиденцию могут объединить с Центральным выставочным залом

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, городские власти обсуждали возможность передачи пермской арт-резиденции в ведение Центрального выставочного зала (ЦВЗ). Сейчас арт-резиденцией управляет МАУ «Агентство социокультурных проектов».

В пресс-службе мэрии эту информацию не подтвердили. По словам источника в горадминистрации, объединить арт-резиденцию с ЦВЗ было идеей бывшего начальника департамента культуры и молодежной политики Елены Негановой, которая в конце декабря 2020 года покинула мэрию и перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки Пермского края. По мнению прежнего руководства департамента, арт-резиденция была непрофильным активом для агентства социокультурных проектов. «Новое руководство пока не планирует принимать какие-либо решения в этой части. Но у учреждений будет совместный проект — ЦВЗ будет проводить на базе арт-резиденции пять выставок в год. Сейчас речь идет только об использовании площадей, формального соподчинения пока не будет», — пояснил собеседник “Ъ-Прикамье”.

Пермская арт-резиденция — постоянно действующее специально оборудованное место для художников, музыкантов и других деятелей современного творчества. На базе резиденции проводятся творческие вечера, театральные постановки, выставки, мастер-классы и другие творческие мероприятия. Городское агентство социокультурных проектов в основном управляет объектами, связанными не с искусством, а с активным отдыхом, в частности парком культуры и отдыха «Балатово» и Экстрим-парком.