Инфляция набирает скорость

Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России. Глава ведомства Эльвира Набиуллина увидела признаки этого процесса из-за пандемии. Хотя во время ограничений мягкая денежно-кредитная политика не приводила к более динамичному росту цен, отметила руководитель ЦБ, выступая на Гайдаровском форуме. По предварительным данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,9%. Это максимальный показатель с 2016-го. А за первые десять дней нового года, по подсчетам ведомства, потребительские цены в России уже выросли на 0,4%.

В чем причины ускорения инфляции? И какими могут быть последствия заявления главы ЦБ? Главный экономист Консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отмечает, что потребительские цены растут из-за объективных факторов, неподконтрольных регулятору, но российские власти внесли свою лепту в ускорение инфляции:

«Одна из причин роста инфляции — это плодоовощная продукция. Не очень удачный расклад по урожаю явно привел к ускорению инфляции. В январе, когда за первые полторы недели месяца инфляция составила столько же, сколько за весь январь прошлого года, драйверы роста цен не изменились. Плодоовощная продукция — по-прежнему в лидерах. И второй в этом январе значимый фактор — это индексация ряда тарифов, в первую очередь транспортных и ЖКХ. Эти драйверы не зависят от денежно-кредитной политики. Если дешевых огурцов на рынке нет, какую ставку ты ни выставляй, цены вниз не пойдут.

Сейчас государственная политика должна носить скорее сдерживающий характер.

В ноябре-декабре желание властей зарегулировать цены на ряд продовольственных позиций могло ускорить инфляцию. Производители, поняв, что сейчас их где-то ограничат, могли постараться оперативно выставить цены на желаемый для них уровень».

Ранее Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg заявляла, что в феврале инфляция может достигнуть пика, но вряд ли превысит 5%. У потребительских цен есть шансы на замедление, но если этого не произойдет весной, Центробанк, вероятно, повысит ключевую ставку, полагает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров: «Со стороны ЦБ было бы разумно взять паузу, даже несмотря на то, что текущая инфляция превышает уровень ключевой ставки. То есть она находится в отрицательной зоне.

В силу и фактора сезонности, и базы мы можем ожидать замедления и даже снижения темпов годовой инфляции, начиная с конца марта-апреля. В апреле прошлого года произошел скачок инфляции на фоне введения локдауна и ажиотажного спроса на разные продукты, поэтому весной этого года мы можем увидеть замедление годовых показателей. Я не думаю, что ЦБ будет снижать ставку, и, если инфляция будет устойчиво сохраняться выше таргета, а тот равняться 4%, наверное, встанет вопрос о повышении ставки с тем, чтобы Центральный банк мог эффективно выполнять свой мандат».

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В Минэкономразвития основной причиной ускорения инфляции в прошлом году называли ослабление рубля. Однако в ведомстве полагают, что эффект от курса валют будет исчерпан уже в первом квартале 2021-го.

Григорий Колганов