В Ярославской области до 3 февраля продлен запрет на посещение детьми ТЦ

В Ярославской области продлили введенный для предотвращения распространения корронавируса запрет на посещение торговых центров и комплексов детьми до 14 лет без сопровождения взрослых, сообщили в областном оперативном штабе. Запрет будет действовать до 3 февраля 2021 года.

Ограничения введены соответствующим постановлением регионального правительства. Документ возлагает ответственность за исполнение запрета на службы охраны торговых центров и комплексов. Сотрудникам охраны ТЦ предписано сообщать о введенных ограничениях тем, кто нарушает постановление, и предлагать им покинуть торговый центр.

В оперштабе уточнили, что в настоящее время на территории Ярославской области действуют 258 торговых центров и комплексов.

Антон Антонов