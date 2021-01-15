В пермском образовании поставили «Точку»

Департамент образования администрации Перми возглавит директор школы дизайна «Точка» Анна Деменева. Краевое минобразования ждет от нового руководителя этого блока в Перми активного участия в образовательных проектах и одинаково внимательного отношения ко всем учебным заведениям в городе. Депутаты городской думы считают Анну Деменеву удачным кандидатом на этот пост, отмечая, что она продемонстрировала свою компетентность, сумев вывести рядовое учебное заведение в школы-лидеры.



Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин продолжает формировать команду администрации города. Как сообщает пресс-служба мэрии, новым начальником департамента образования станет Анна Деменева, директор школы дизайна «Точка».

«Под руководством Анны Анатольевны школа дважды возглавила рейтинг уникальных школ города. Считаю, что ее прогрессивный опыт, энергия и системное мышление помогут закрепить статус пермского образования как одного из лучших в России»,— прокомментировал кадровое решение господин Демкин.

Анна Деменева окончила Пермский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». Ее педагогический стаж — 22 года. Госпожа Деменева — кандидат филологических наук, почетный работник общего образования РФ. Школу «Точка» (ранее школа №43) Анна Деменева возглавила в 2012 году. Помимо углубленного изучения математики и английского языка, в образовательном заведении ведется профильное обучение по направлению «Дизайн». В конце 2020 года журнал «Tatler» включил «Точку» в список лучших региональных школ России.

Ранее пост главы городского департамента образования занимала Людмила Серикова. В конце октября 2020 года госпожа Серикова покинула должность. Сообщалось, что она приняла решение заняться научной деятельностью. В настоящий момент обязанности начальника департамента исполняет Ольга Ершова, глава управления дошкольного образования.

По данным “Ъ-Прикамье”, кандидатуру Анны Деменевой предложила заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам Людмила Гаджиева. На должность начальника департамента рассматривались и другие претенденты. В частности, краевой минобр якобы предлагал на этот пост заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию Алексея Норицина, который до этого работал в департаменте образования и науки администрации Пермской области, а позже руководил управлением образования администрации Пермского района. Однако глава министерства Раиса Кассина опровергла эту информацию.

Назначение главы департамента образования муниципалитета в любом случае требует согласования министерства образования и науки Пермского края. «Наше согласие будет дано после того, как пройдут все обязательные процедуры, в том числе будет представлена концепция развития образования на территории города Перми. Если все пройдет хорошо, возражать мы не будем»,— сообщила Раиса Кассина.

По словам министра, от нового главы департамента в краевом минобре прежде всего ожидают активного включения во все региональные и федеральные проекты, которые позволят обеспечить развитие образования в Перми — начиная от дошкольного и заканчивая высшим. «Также мы ждем внимания и стремления оказать помощь каждой школе в городе. Образование должно быть качественным не только в элитных учебных заведениях, а в любой школе»,— подчеркнула Раиса Кассина. «Мы много чего ждем, потому что Пермь, как краевая столица, среди всех муниципалитетов для нас идет под номером один»,— добавила министр.

Вице-спикер Пермской думы Алексей Грибанов не сомневается, что краевой минобр согласует назначение Анны Деменевой начальником департамента образования. «Я давно знаю Анну Анатольевну, и могу сказать, что это высококвалифицированный педагог и руководитель, а также очень деликатный человек, благодаря чему у нее сложились хорошие отношения с родительским сообществом, педагогами и детьми. Она выходец из нашей системы образования, прошла путь от рядового учителя до директора. Обычную среднюю школу №43 вывела в лидеры по всем показателям, сама написала программу ее развития, успешно эту программу реализовала и продолжает дальше совершенствовать образование в школе. Так что, мне кажется, глава города сделал хороший выбор, и имидж пермского образования поднимется на новую высоту»,— считает Алексей Грибанов.

Екатерина Артемова